今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。きょうは、道内で一番小さな村で復活を遂げた“黒いそば”を提供するお店です。みなさんが美味しそうにすすっているのは…黒いそば。麺は、通常は取り除かれるそばの実の「甘皮」を一緒に挽くことで、風味が強く濃い黒色です。（旭川から来た人）「これを食べに来た。おいしいです」（旭川から来た人）「おいしいです。しばらく