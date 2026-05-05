今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。



きょうは、道内で一番小さな村で復活を遂げた“黒いそば”を提供するお店です。



みなさんが美味しそうにすすっているのは…黒いそば。



麺は、通常は取り除かれるそばの実の「甘皮」を一緒に挽くことで、風味が強く濃い黒色です。



（旭川から来た人）「これを食べに来た。おいしいです」



（旭川から来た人）「おいしいです。しばらく食べていなかったから」





この黒いそばが食べられるのは、人口およそ５３０人の道内で一番小さな村。ＪＲ音威子府駅の構内にある「駅そば音威子府」です。人気の秘密はその歴史にあります。この場所で９０年間営業していたのが「常盤軒」。全国から客が来る人気店でしたが、２０２１年、３代目店主の西野守さんが亡くなり、閉店を余儀なくされました。また、黒い麺をつくっていた「畠山製麺」も２０２２年に廃業し、音威子府の名物そばの歴史は一度途絶えました。そこで立ち上がったのが、音威子府村の事業者たちでした。（駅そば音威子府 竹本修代表）「ゲストハウスを駅前でやっているが、鉄道ファンが多くいて。『そばないよね』とがっかりした声を聞いた。途絶えさせないでなんとかやろうと」２０２５年、短期間での営業を始め、反響が大きかったことから、４月から本格的に営業することにしました。常盤軒で出していた味に近づけようと、つゆのタレは当時と同じレシピのものを使っています。そこに合わせるのは、高級な利尻昆布からとった出汁です。（駅そば音威子府 竹本修代表）「利尻昆布って繊細なので丁寧にやらないと。日々同じ味を出すのに苦労します」黒い麺は、音威子府出身の社長が運営する千葉県の製麺所が、８か月の研究の末に見た目や味を再現しました。メニューは大きな麩を乗せた「ねっぷそば」や天ぷらそばなど３種類。（初山別から来た人）「泣ける。じいちゃんの時から同じだって」そのおいしさを求め、全国からも客が足を運びます。（名古屋から来た人）「おいしいです」（神戸から来た人）「関西出身なので濃いのを食べたことがないのでおいしい」（駅そば音威子府 竹本修代表）「この遠くにわざわざ来たのに『良かった』『また来たい』と思わせる店になれれば」営業日は基本的に、金曜日から月曜日までの週４日の予定です。復活した村の名物を食べに、音威子府駅へ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。