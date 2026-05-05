巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が３―２で勝利した５日のヤクルト戦（東京ドーム）後、先発して５回無失点と好投した赤星優志投手（２６）を称賛した。急きょの代役も粘投した。中継ぎから配置転換となり今季初先発となった赤星は初回から粘り強い投球を披露。初回から長打と四球で二死一、二塁のピンチを招きながら無失点で切り抜けると、その後も要所を締める投球で５回６３球を投げ３安打無失点とゲームメークした