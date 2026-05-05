楽天の金子京介が3安打3打点の活躍5日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。西武は6-5でオイシックス新潟に勝利。初回、仲三優太外野手の適時打で2点を先制。その後、逆転を許したが、5回に仲三の6号2ランと村田怜音内野手の3号ソロで同点に追いつくと、8回、村田の2打席連発で勝ち越した。仲三は3安打4打点、村田は2安打2打点と活躍が目立った。オリックスは3-2でソフトバンクに勝利した。2回に先制すると、