エティハド航空は、ビジネスクラスを対象としたセールを5月3日から7日まで開催している。東京/成田発と大阪/関西発の片道・往復運賃が最大30％オフとなる。搭乗期間は8月31日まで。割引は運賃部分にのみ適用される。往復総額運賃は以下の通り。・東京/成田発着カイロ（327,280円）、ウィーン（340,470円）、カサブランカ（347,410円）、ブリュッセル（349,750円）、マドリード（350,080円）、アテネ（354,560円）、モスクワ（365,9