エティハド航空は、ビジネスクラスを対象としたセールを5月3日から7日まで開催している。

東京/成田発と大阪/関西発の片道・往復運賃が最大30％オフとなる。搭乗期間は8月31日まで。割引は運賃部分にのみ適用される。往復総額運賃は以下の通り。

・東京/成田発着

カイロ（327,280円）、ウィーン（340,470円）、カサブランカ（347,410円）、ブリュッセル（349,750円）、マドリード（350,080円）、アテネ（354,560円）、モスクワ（365,980円）、クラクフ（367,320円）、ダブリン（368,290円）、プラハ（375,050円）、パリ（377,340円）、バルセロナ（392,160円）、イスタンブール（392,630円）、ジュネーブ（393,450円）、フランクフルト（399,690円）、マスカット（402,300円）、リスボン（412,960円）、ミュンヘン（416,110円）、チューリッヒ（417,420円）、アムステルダム（419,810円）、マラガ（423,830円）、ワルシャワ（428,870円）、ミラノ（432,950円）、デュッセルドルフ（441,000円）、ヨハネスブルグ（443,910円）、ローマ（444,250円）、コペンハーゲン（452,640円）、マンチェスター（454,620円）、ナイロビ（471,200円）、パルマ・デ・マヨルカ（486,330円）、ロンドン（502,600円）、テルアビブ（547,810円）、リヤド（564,380円）、アンマン（579,640円）、アブダビ（892,670円）

・大阪/関西発着

バルセロナ（376,630円）、ミラノ（396,120円）、パリ（397,310円）、アムステルダム（401,980円）、ロンドン（436,570円）、クラクフ（438,390円）、パルマ・デ・マヨルカ（469,700円）、アブダビ（524,640円）