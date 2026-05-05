ボートレースからつの「BOATRACE振興会会長賞GW唐津特選」は5日目を終えた。上野真之介（38＝佐賀）は4月の福岡周年でG1初制覇、からつでは絶大な信頼度を誇るが、まさかの予選スタート。序盤は調整にも苦しんだが、3日目からペラが定まり、4日目から4連勝で優出一番乗りを決めた。「5日間走った中では出足は良かった。初動のカカリは安心感はない」と課題は残すが、あと一歩まで来ている。時間があるだけに仕上げてくるかも