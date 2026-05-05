ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。＊＊＊ゴールデンウィーク（GW）は、自宅でゆっくりする人もいれば、お出かけやレジャーを楽しむ人もいるだろう。だが、どこに行くにも混雑していて車が渋滞するのもネックだ。今回は高速道路でハプニングに見舞われた人に話を聞かせてもらった。 ◆ママ友だけで行ったバーベキューで