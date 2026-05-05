高速道路で渋滞中に「お腹が痛い」、車内は地獄絵図に。我慢できなかった女性の顛末＜GW限定スペシャル＞
ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。 ＊ ＊ ＊
ゴールデンウィーク（GW）は、自宅でゆっくりする人もいれば、お出かけやレジャーを楽しむ人もいるだろう。だが、どこに行くにも混雑していて車が渋滞するのもネックだ。今回は高速道路でハプニングに見舞われた人に話を聞かせてもらった。
◆ママ友だけで行ったバーベキューで大惨事
「GW……去年の大騒ぎを思い出します」と話してくれたのは、吉野ゆりさん（32歳・仮名）だ。
仲の良いママ友5人でレンタカーを借りてバーベキューに行くことになったという。
「パパたちに子どもを預けて、女5人だけで行くことになって。ただ、行く前にジャンケンで負けてしまって、食材やガソリンなどのお金を払わなくていい代わりに、運転係になってしまいました」
吉野さんはもともとそこまでお酒を飲まないようで、ノンアルでも構わなかったそうだが「ぶっちゃけタダでも行き帰りの運転はきつい」と苦笑する。
「結構みんな高いお肉やジュースを買ってくれたので、まぁいっか！という感じではありました」
◆帰りの車でみんなが爆睡するなか「お腹痛い」
バーベキューを楽しんで日が暮れてきた頃、帰ることに。出発すると、吉野さん以外はお酒を飲んだこともあって大爆睡。
「みんないびきの大合唱ですよ（笑）。おかげで全く睡魔が襲ってこなかったのは助かりました」
予想に反して道は混んでおらず、サービスエリアで「トイレ行かなくて平気？」と聞いたが、誰も起きなかった。
「10分くらいしたら、だんだん混んできて『うわー、最悪だな』と思っていたら、爆睡していた1人のAちゃんが急にムクッと起き上がったんです」
吉野さんが「起きた？ よく寝てたね」と話しかけると、Aさんは顔面蒼白で「……お腹痛い」とつぶやく。
「しかも我慢できる系ではなく、結構やばい系。すぐに次のサービスエリアまでの距離を調べましたが、最短でも30分はかかる見込み。Aちゃんは『痛い』『やばいかも』と呻いていました」
◆レンタカーで漏らしたら？
その日はレンタカーである。吉野さんは「万が一、漏らした場合はいくらかかるんだろう……」と考えていると、自分までお腹が痛くなってしまったんだとか。
「まさに地獄絵図ですよ。もしも漏らしてしまったら、Aちゃんが全てお金を払うのか？ そもそもいくらかかるのか？ 割り勘はありえないよな……などと考えていたら『キュルル……』と。完全にもらい事故みたいなものですよ。私は小さい頃から、極度なプレッシャーがかかると、お腹が痛くなっちゃうんです」
念の為に持ってきていた薬があることを思い出し、2人で飲んで、なんとか次のサービスエリアに到着。その時ばかりはサービスエリアが「天国に見えた」んだとか。
「トイレはそこまで混んでなくて、Aちゃんと猛ダッシュ。なんとか間に合って『よかった』って安堵しました。その後は腹痛も治って、無事にそれぞれ帰宅しました」
◆じつは“ノーパン”で帰って…
だが、翌日とんでもない話をAさんから聞くこととなる。
「子ども同士が一緒の習い事をしているんですが、お迎えの時にAちゃんが『昨日は大変だった』と話し出したんです。なんでも、本当は間に合わなくて、ちょっぴり漏らしてパンツを汚してしまったそうで。それでも、しれっと帰っていったんですが、自宅の階段を登った時にたまたま下にいた旦那が『お前、なんでパンツはいてねぇんだ？』。
まさかの浮気を疑われて、大騒動だったと（笑）。正直に『お腹痛くて間に合わなくて』と伝えたそうですが『大人がそんなことあるか！』と信じてもらえず大変だったようです」
Aさんは笑い話にしていたが、心の底からは笑えないという吉野さん。
「私もあと5分後だったら、どうなっていたことかって。今年は家族で車で他県に行こうという話がありましたが、渋滞のことを考えると怖くて。結局、新幹線で行くことになりましたね……」
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720
ゴールデンウィーク（GW）は、自宅でゆっくりする人もいれば、お出かけやレジャーを楽しむ人もいるだろう。だが、どこに行くにも混雑していて車が渋滞するのもネックだ。今回は高速道路でハプニングに見舞われた人に話を聞かせてもらった。
◆ママ友だけで行ったバーベキューで大惨事
「GW……去年の大騒ぎを思い出します」と話してくれたのは、吉野ゆりさん（32歳・仮名）だ。
仲の良いママ友5人でレンタカーを借りてバーベキューに行くことになったという。
「パパたちに子どもを預けて、女5人だけで行くことになって。ただ、行く前にジャンケンで負けてしまって、食材やガソリンなどのお金を払わなくていい代わりに、運転係になってしまいました」
吉野さんはもともとそこまでお酒を飲まないようで、ノンアルでも構わなかったそうだが「ぶっちゃけタダでも行き帰りの運転はきつい」と苦笑する。
「結構みんな高いお肉やジュースを買ってくれたので、まぁいっか！という感じではありました」
◆帰りの車でみんなが爆睡するなか「お腹痛い」
バーベキューを楽しんで日が暮れてきた頃、帰ることに。出発すると、吉野さん以外はお酒を飲んだこともあって大爆睡。
「みんないびきの大合唱ですよ（笑）。おかげで全く睡魔が襲ってこなかったのは助かりました」
予想に反して道は混んでおらず、サービスエリアで「トイレ行かなくて平気？」と聞いたが、誰も起きなかった。
「10分くらいしたら、だんだん混んできて『うわー、最悪だな』と思っていたら、爆睡していた1人のAちゃんが急にムクッと起き上がったんです」
吉野さんが「起きた？ よく寝てたね」と話しかけると、Aさんは顔面蒼白で「……お腹痛い」とつぶやく。
「しかも我慢できる系ではなく、結構やばい系。すぐに次のサービスエリアまでの距離を調べましたが、最短でも30分はかかる見込み。Aちゃんは『痛い』『やばいかも』と呻いていました」
その日はレンタカーである。吉野さんは「万が一、漏らした場合はいくらかかるんだろう……」と考えていると、自分までお腹が痛くなってしまったんだとか。
「まさに地獄絵図ですよ。もしも漏らしてしまったら、Aちゃんが全てお金を払うのか？ そもそもいくらかかるのか？ 割り勘はありえないよな……などと考えていたら『キュルル……』と。完全にもらい事故みたいなものですよ。私は小さい頃から、極度なプレッシャーがかかると、お腹が痛くなっちゃうんです」
念の為に持ってきていた薬があることを思い出し、2人で飲んで、なんとか次のサービスエリアに到着。その時ばかりはサービスエリアが「天国に見えた」んだとか。
「トイレはそこまで混んでなくて、Aちゃんと猛ダッシュ。なんとか間に合って『よかった』って安堵しました。その後は腹痛も治って、無事にそれぞれ帰宅しました」
◆じつは“ノーパン”で帰って…
だが、翌日とんでもない話をAさんから聞くこととなる。
「子ども同士が一緒の習い事をしているんですが、お迎えの時にAちゃんが『昨日は大変だった』と話し出したんです。なんでも、本当は間に合わなくて、ちょっぴり漏らしてパンツを汚してしまったそうで。それでも、しれっと帰っていったんですが、自宅の階段を登った時にたまたま下にいた旦那が『お前、なんでパンツはいてねぇんだ？』。
まさかの浮気を疑われて、大騒動だったと（笑）。正直に『お腹痛くて間に合わなくて』と伝えたそうですが『大人がそんなことあるか！』と信じてもらえず大変だったようです」
Aさんは笑い話にしていたが、心の底からは笑えないという吉野さん。
「私もあと5分後だったら、どうなっていたことかって。今年は家族で車で他県に行こうという話がありましたが、渋滞のことを考えると怖くて。結局、新幹線で行くことになりましたね……」
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720