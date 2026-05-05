タレントの辻希美が4日に自身のアメブロを更新。週末に念願のラーメンを味わったことや、長男・青空（せいあ）くんの友人が自宅に宿泊した日の出来事を明かした。この日、辻は「気づいたら土日blog上げ忘れていた」と切り出し、土曜日に「ずっと行ってみたかったヒカキンラーメン（みそきん）を食べに行って来ました」と報告。ラーメンの写真を公開し「想像していた以上に美味しくて食べた事の無いラーメンでヒカキンのラーメンへ