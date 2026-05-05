マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）作品、とりわけ『アベンジャーズ』映画において、ネタバレはきわめて慎重に扱われる。登場人物、展開、カメオ出演、ポストクレジットシーン。ファンの期待が大きい作品ほど、公開前の小さな情報ひとつが大きな騒ぎになりうる。 『アベンジャーズ／ドゥームズデイ（原題）』でアンソニー・ルッソとともに監督を務めるジョー・ルッソ