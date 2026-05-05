５日午前、山形県西川町の国道112号・月山道路で大型バイクと乗用車が衝突し、大型バイクを運転していた65歳の男性が心肺停止の状態で病院に搬送されました。5日午前9時すぎ、西川町志津の国道112号・通称月山道路で大型バイクと乗用車が衝突しました。警察と消防によりますとこの事故で、大型バイクを運転していた天童市の65歳の男性が右足を切断し、心肺停止の状態で病院に搬送されました。大型バイクは鶴岡方面に、乗用車は寒河