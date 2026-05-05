皇后即位から8年目を迎えられた雅子さま（62）。今年は4月に天皇陛下（66）、愛子内親王殿下（24）とご一緒に、東日本大震災から15年を機として福島県で復興状況の視察をされ、1月にもやはりご一家で大相撲、3月にはWBCのご観戦をなさるなど、令和の世の“国民の象徴”としてのお姿がすっかり定着したように見える。6月には、ベルギー、オランダへのご訪問も予定されている。【写真】スーツをビシッときめて…。2年間の英国留学