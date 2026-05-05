皇后即位から8年目を迎えられた雅子さま（62）。今年は4月に天皇陛下（66）、愛子内親王殿下（24）とご一緒に、東日本大震災から15年を機として福島県で復興状況の視察をされ、1月にもやはりご一家で大相撲、3月にはWBCのご観戦をなさるなど、令和の世の“国民の象徴”としてのお姿がすっかり定着したように見える。6月には、ベルギー、オランダへのご訪問も予定されている。

【写真】スーツをビシッときめて…。2年間の英国留学を終え、帰国した際の雅子さま（1990年、成田空港）

しかし今から20年余り前、当時、東宮家だったご一家が危機的状況にあったことをご記憶の向きは少なくないだろう。2003年末、雅子妃殿下（当時）は帯状疱疹の症状を発症されて静養入りし、一時は軽井沢のご実家・小和田家の別荘で“別居”されるなど、国民の前からお姿を消された。そんな状態が5カ月も続いた2004年5月10日、デンマーク、ポルトガル、スペイン三国のご訪問を前にした記者会見で、皇太子殿下（当時）が雅子妃の容態を問われ、以下のような発言をなされた。

雅子皇后陛下と上皇陛下、美智子上皇后陛下

〈雅子には依然として体調に波がある状態です。この10年、自分を一生懸命、皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが、そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや、そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です〉

俗に言う「人格否定発言」である。

「人格否定発言」時の天皇陛下（当時、皇太子殿下）

果たして、雅子さまが「疲れ切ってしまった」という「皇室の環境」とは何か――。「週刊新潮」では、ご静養当時、皇室関係者などに取材し、その背景を分析している。雅子さまを深く傷つけた「お世継ぎ問題」について記した【前編】に続き、【後編】では、雅子さまを悩ませた、愛子さまの養育と、美智子さまとの“感情のズレ”に関わるストレスについて詳述する。

【前後編の後編】

（「週刊新潮」2004年3月8日号を編集の上、再録しました。文中の年齢、肩書などは当時のままです。2004年当時の記事のため、記事中の敬称はすべて平成のものです。文中の「皇太子」は現・天皇陛下、「雅子妃」は現・皇后陛下を差し、同じく文中の「皇后」は現・上皇后陛下のことを指します）

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公園デビューも数回で

雅子さまが感じたストレスは「お世継ぎ問題」だけではない。愛子さまの養育に関しても悩みは深い。

「雅子さまはわが子を自然に育てたいというお気持ちがあります。愛子さまは同じ年頃の他の子供と遊ぶ機会がほとんどない。遊ばせるために、東宮御所に近い公園に行ったことが話題になりました。しかし、公務中心の生活ですから、長続きしませんでしたね」（さる皇室関係者）

皇室評論家の河原敏明氏によれば、

「警備が相当に大変だったようです。皇太子ご夫妻とすれば、御所を出て外部の空気を吸い、一般人と触れ合うことは自分達にとっても、愛子さまにとってもいいというお考えです。しかし、警備上はありえないことだったのです」

結局、公園デビューはしたものの、数回で終わってしまった。雅子さまの心中いかばかりだっただろう。

「愛子さまが他の子のオモチャを奪ったシーンがテレビで流れましたが、あんな風に同世代の子供と遊ぶことが大切なのです」

というのは、ある大学病院の小児科医師だ。

「オモチャの取り合いなどを通じて、思い通りにならないことを学んでゆくのです。周囲が大人だけだと、子供に欲しいものを与えてしまう。愛子さまはその点でちょっと心配です」

紀子さまとの違い

なかなか思うようにいかない育児。振り返れば、皇后美智子さまも初めて民間から皇室に嫁がれ、大変なご苦労をなさってきた。それだけに、雅子さまの理解者でもある。

「美智子さまは、雅子さまの不安を解消するために、アドバイスを差し上げたいと思っています。それができるのは皇后と皇太子しかいませんからね」

こう語るのは、ある皇室ジャーナリストである。

「美智子さまは雅子さまが相談にくれば、お話をなさるつもりでいると思います。ところが、雅子さまは教えを請うようなことはあまりなさらないようなのですね。美智子さまは男子を産んで欲しいというお気持ちですから、雅子さまにとっては相談しにくい相手になっているのです」

お2人の間に微妙な感情のズレが生じているのだという。

「同じ嫁でも紀子さまは、よく孫を連れて宮中に遊びに行っています。美智子さまにとって、初孫ですからとても嬉しい。紀子さまは屈託のない性格ですから、自然な形で接しているのでしょうね」（同）

公務に支障をきたすほどに

皇太子殿下は懸命に支えているが、雅子さまの心はなかなか癒されない。

「公務に支障をきたすほどに、精神的に参っているのです。宮内庁は皮膚科医は外から呼んでいますが、メンタルケアの専門家を招こうとしない。精神科医を招聘して治療に当たるべきでしょう」（皇室評論家）

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この記事の後の5月、冒頭の皇太子殿下（当時）による「人格否定発言」が飛び出した。そして7月、雅子妃の病名は「適応障害」と発表され、療養生活はその後も続くことになる。発言から22年経った今、その当時と比べてご病状はもちろん回復しているものの、一方で、昨年のお誕生日の際にも、医師団が「御快復の途上にあり、依然として御体調には波がおありです」と例年通りの見解を出すなど、療養は未だ継続中だ。改めてご病状の重さがしのばれるのである。

22年前、世間に大きな衝撃を与えた天皇陛下の「人格否定発言」。その衝撃の内容は、今なお、新しい時代の皇室のあり方について、国民に深く考えさせるきっかけを与えているのである。

【前編】では、「人格否定発言」直前の雅子さまの深刻なご容体と、それを招いた背景について詳述している。軽井沢ご滞在時の雅子さまの病状についての、衝撃的な証言とは――。

デイリー新潮編集部