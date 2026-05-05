アメリカ軍の削減を巡り、ドイツ南部に駐留する部隊が撤収の対象とみられると地元メディアが報じました。ドイツ公共放送のバイエルン放送は4日、アメリカ軍関係者の情報として、アメリカ国防総省が発表したドイツに駐留するアメリカ軍5000人の削減を巡り、撤収の対象は南部フィルゼックに駐留する旅団戦闘団だと報じました。この旅団は2020年にも撤収計画の対象となりましたが、当時はトランプ氏が大統領選で敗れたことで撤収を免