アメリカ軍5000人の削減　対象はドイツ南部の部隊か　地元経済に打撃懸念　ドイツメディア報道

アメリカ軍の削減を巡り、ドイツ南部に駐留する部隊が撤収の対象とみられると地元メディアが報じました。

ドイツ公共放送のバイエルン放送は4日、アメリカ軍関係者の情報として、アメリカ国防総省が発表したドイツに駐留するアメリカ軍5000人の削減を巡り、撤収の対象は南部フィルゼックに駐留する旅団戦闘団だと報じました。

この旅団は2020年にも撤収計画の対象となりましたが、当時はトランプ氏が大統領選で敗れたことで撤収を免れたと報じています。

フィルゼックは人口約6500人の小規模な自治体で、5000人のアメリカ兵が暮らし、家族を含めると1万人を超えるアメリカ人が住んでいるということです。

フィルゼックの市長は「大きな打撃だ。何とか方針を転換できるよう、人間に可能なあらゆる手を打たなければならない」と述べ、アメリカ軍の撤収によって生じる地元経済への影響に懸念を示しています。

一方、ドイツ連邦議会の与党議員はフィルゼックの部隊について、「訓練を目的とした拠点で、削減は比較的容易だ」との見方を示しています。

アメリカのトランプ大統領は、ドイツのメルツ首相が4月、イラン情勢への対応を批判したことに不満を募らせていたとされ、今回の削減との関連も指摘されています。