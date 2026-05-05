ロシアを訪問中の自民党の鈴木宗男議員は4日、ロシア外務省のルデンコ外務次官と面会し、ルデンコ外務次官は2022年のウクライナ侵攻以来途絶えている日本との外相会談について前向きな姿勢を示したということです。ロシアを訪問中の自民党の鈴木宗男議員は4日、国会議員やロシア外務省のルデンコ外務次官と相次いで面会しました。このうち、ルデンコ外務次官との会談では外相会談に応じる用意があるとの提案があったということです