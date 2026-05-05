赤ちゃんとワンコは、おててを繋ぎながらお昼寝していて…？あまりにも尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万7000回再生を突破。「可愛すぎる」「たまらない」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：小さな赤ちゃんとお昼寝する犬→おててを繋ぎながら…あまりにも似ている『尊い寝顔』】

お昼寝中の赤ちゃんとワンコ

TikTokアカウント「mimihanaai」に投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃんとチワワさんがお昼寝している光景です。チワワさんは仰向けに寝転んで、赤ちゃんに添い寝してくれていたそう。そして2人は一緒にお布団をかけ、なんとおててまで繋いでいたとか！仲良しで可愛い姿に、キュンとせずにはいられません。

尊い光景にほっこり

また赤ちゃんとチワワさんは体の大きさが同じくらいなので、双子のようにも見えます。なんだか寝顔もそっくりのような…？犬と人間という種族の違いがあっても、家族として一緒に過ごしているうちに、だんだん似てくるものなのかもしれませんね。

家族愛にあふれた尊い光景は、見ているだけで幸せな気持ちになります。いつまでも2人が仲良しでいて、本当の兄弟のように一緒に成長していけますように。

この投稿には「素敵なツーショット」「仲良しですね」「疲れ吹っ飛ぶ」「2人のお手手が愛おしい」「これが幸福というやつか」といったコメントが寄せられています。

その後の2人の様子

その後もチワワさんと赤ちゃんは仲良く添い寝していることが多く、2人で抱き合うようにして眠っていることもあれば、チワワさんが赤ちゃんの肩を枕にして甘えながら眠っていることもあったそう。

そんな2人の姿を見るたびに、投稿者さんは「幸せな空間…！」とほっこりした気持ちになるといいます。これからも2人の尊い姿は、たくさんの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

TikTokアカウント「mimihanaai」にはチワワさんの可愛い姿や、同居犬や同居猫たちとの微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mimihanaai」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。