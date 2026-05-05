ゴールデンウィークも後半戦に突入。連日、人が殺到しているのは、突然大量のイワシが釣れるようになった謎のスポット。糸を垂らせばすぐに釣れる、まさに“入れ食い状態”です。釣りに来た人のクーラーボックスの中は、イワシであふれかえっていました。みどりの日の4日、東京都内で長い行列ができていたのは、入場が無料となった上野動物園。オープン前から多くの人が駆け付けたため、予定より30分早く開園しました。愛媛から来