「青い鳥児童合唱団」（兵庫県高砂市）が2026年3月、オーストリアに渡り、ウィーン少年合唱団と共演した。ウィーン少年合唱団カペルマイスター（常任指揮者・ブルックナーコア）、マノロ・カニン氏の指導のもと歌う、青い鳥児童合唱団のみなさん（ブルーのベレー帽・ホワイトのシャツ姿）〈2026年3月26日 ウィーン市・アウガルテン宮殿〉音楽の都・ウィーンで“天使の歌声” と共演したのは2019年3月以来、7年ぶり2回目とな