宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイス」のMVを5月6日0時より宇多田ヒカル公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 同MVの監督を務めたのは、今回も映像作家 山田智和。MVの予告映像も公開されておりその一部をいち早く観ることができる。 なお、宇多田は5月11日午後7時より放送の『CDTVラ