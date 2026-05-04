シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春ONTHERADIO」（日曜後9・00）に出演し、静岡県浜松市出身の名優を偲んだ。松山は現在、デビュー50周年記念コンサートツアー中。5月7日にはアクトシティ浜松 大ホールで公演を行うことから、浜松市出身の芸能人を調べたという。松山は「生まれは兵庫県西宮なんだけど、両親の都合ですぐに浜松へ行って、浜松育ちとして。役者さんだったんですけど…鶴