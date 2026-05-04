シンガー・ソングライター松山千春（70）が3日放送のNACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜後9・00）に出演し、静岡県浜松市出身の名優を偲んだ。

松山は現在、デビュー50周年記念コンサートツアー中。5月7日にはアクトシティ浜松 大ホールで公演を行うことから、浜松市出身の芸能人を調べたという。

松山は「生まれは兵庫県西宮なんだけど、両親の都合ですぐに浜松へ行って、浜松育ちとして。役者さんだったんですけど…鶴田浩二さん。鶴田浩二さんを知っているっていうことは、俺は昭和30年生まれだけど、これ以前の人たちだろうな」と語った。

「それはもう、ヤクザ映画とか、任侠ものとか戦争ものとかな、本当にいい役者さんだった。62歳で亡くなってしまったんだけどな」と、1987年6月に62歳で死去した鶴田浩二さんの名を挙げた。

また「俺はガキの頃、映画やなんかで見ていたんだよな。高倉健さんとはちょっと違った感じの雰囲気で。やっぱり鶴田さんの方が大人だったっということもあったからな。久しぶりに聴いてみたいと思います」と言い、1971年のヒット曲「傷だらけの人生」を流した。