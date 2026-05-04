日本国憲法が施行されてきのうで79年を迎えました。衆議院選挙で大勝した高市政権は、この憲法を変えることに強い意欲を示していて、国会での発議も現実味を帯びてきています。国民主権をうたう「憲法」について改めて考えます。高市首相「立党から70年、時は来ました。憲法改正に向け、改正の発議について、なんとか目途が立ったと言える状態で皆様とともに、来年の党大会を迎えたいと考えています」先月開かれた自民党大会。高市