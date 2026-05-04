『プラダを着た悪魔2』がサマーシーズンの開幕を告げた。5月1日～3日の北米映画興行収入は7700万ドルで、週末ランキングのNo.1を獲得。海外市場では1億5660万ドルを稼ぎ出し、全世界オープニング興行収入は2億3360万ドルに達した。 参考：『プラダを着た悪魔2』裏主人公はエミリー“ヒット作の続編はつまらない”を覆す快作に これは『Michael／マイケル』の世界初動成績を早くも上回り、20