伝統行事「大凧揚げ」が１１年ぶりに復活 死亡事故以来、中止が続いていた伝統行事「大凧揚げ」が１１年ぶりに復活しました。 【画像を見る】伝統行事「大凧揚げ」11年ぶりに大空を舞うか 重さ約２００ｋｇの１００畳敷大凧揚げ 5月2日お披露目された「大凧」。縦は約１２ｍ、横は約１１ｍで重さは２００ｋｇほどあります。１１年ぶりに開催された滋賀県東近江市の伝統行事「１００畳敷大凧揚げ」で使われるもので