CUTIE STREETが、4月10日に「かわいいだけじゃだめですか？Korean ver.」をリリースしたことを記念し、韓国語バージョンのMVを5月3日に公開した。 （関連：【映像あり】CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？Korean ver.」MV） 本MVは、2024年に公開された「かわいいだけじゃだめですか？」のMVをセルフオマージュしながらも、少し大人っぽくなり、パフォーマンスにも磨きがかかった”今のC