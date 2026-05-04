ゴールデンウィークも後半戦。連休中日となった4日、大分県津久見市のつくみイルカ島は県の内外から訪れた多くの観光客でにぎわいました。 【写真を見る】つくみイルカ島にぎわう「おなかはぷにゅぷにゅ」GW3000人来場見込み大分 11頭のイルカが暮らす津久見市の人気観光地「つくみイルカ島」には、4日も県内外から多くの家族連れなどが訪れています。 期間中は営業時間を2時間延長し多彩なイベントを企画。中で