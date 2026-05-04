2026年2月、雪が降った東京・井の頭公園のベンチに“雪ムーミン”が現れ、公園を訪れた人たちを和ませました。井の頭公園に雪ムーミンが現れたのは、今回で2度目。ベンチの上にちょこんと佇む姿に、多くの人が足を止め、「かわいい」「癒やされた」といった声が上がりました。作者がXに投稿した写真には「あんただったのか」「次回も楽しみ」といったコメントが相次ぎ、現地で撮影した写真も多く投稿されるなど、大きな反響を呼び