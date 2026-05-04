＜中日クラウンズ最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞首位と3打差の4位タイから出た堀川未来夢が、ボギーなしの7バーディ「63」で回り、トータル16アンダーで4年ぶりツアー通算5勝目を飾った。2019年からパッティングのイップスに苦しみ、その影響でドライバーも不調に陥っているという。そんな“病”を抱えながらの勝利。キャディバッグの14本にはこだわりが詰まっていた。【名器がた