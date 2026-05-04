7年モノ以上の“名器”がズラり イップス＆1W不調を乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本【勝者のギア】
＜中日クラウンズ 最終日◇3日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞首位と3打差の4位タイから出た堀川未来夢が、ボギーなしの7バーディ「63」で回り、トータル16アンダーで4年ぶりツアー通算5勝目を飾った。2019年からパッティングのイップスに苦しみ、その影響でドライバーも不調に陥っているという。そんな“病”を抱えながらの勝利。キャディバッグの14本にはこだわりが詰まっていた。
【名器がたくさん】”M4兄弟”やJGR… 堀川未来夢のこだわりの14本
不安を抱えるドライバーの出番は4日間で8回のみ。どうしても使わなければいけない場面以外では封印してきた。その代わりを務めたのが、3番ウッドと5番ウッド。4日間のフェアウェイキープ率は67.857パーセントで全体3位タイの数字を残し、2打目以降の好機演出につながった。3番と5番ウッドは、テーラーメイドの2018年発売モデルの「M4」だ。この2本には2つの役割を求めている。普通に打ってドローボールが出ること、ラインを出すスティンガーショットが打てること。ティショットで曲げたくないときや緊張した場面では、飛距離よりも方向性重視でスティンガーを打つ。この2本は初優勝を飾った2019年当時から使用している。「それ（M4）以上のクラブが出れば替えるんですけど…。通常のショットとスティンガーショットが打てるクラブがなかなかない。通常のショットを打った時のデータはいいけど、スティンガーの時はドロップしちゃうとか。明らかに違う入射角で打ったときに、両方いい球を打てるクラブはなかなか出てこないんです」。堀川の狙い通りに打ち分けられるのが、M4というわけだ。7年以上使用しているクラブだが、「スペアはないです」。不意に破損してしまうことも考えられるが、「ゴルフパートナーならどこかに並んでいるんじゃないですか？ 壊れたらゴルフパートナーに行きます」と笑って話す。使用歴が長いのは3番と5番ウッドだけではない。7番ウッドは、ブリヂストンの『ツアーB JGR』で2019年発売モデル。こちらも19年シーズンから使用。4番ユーティリティはブリヂストンの『J15HY』で14年発売モデルだが、同社のツアーステージブランドにあった同型のヘッドから10年以上愛用しており、「名器」と呼ぶ。また、52度と58度のウェッジもブリヂストンの『ツアーB XW-F』で2018年発売モデルだ。飛距離よりも精度やマネジメント力で勝負するタイプだけに、ロングゲームでのクラブ選びとウェッジは、細かい球筋の違いやフィーリングを体現できるようなこだわりが詰まっている。ちなみにアイアンは、一昨年からブリヂストンの『241CB』に変更したが、それ以前は7年以上使用しているモデルだった。そして、4日間の平均パット数1.6296（3位）で、優勝に最も貢献したという真っ赤なパター。2019年の初優勝時と同じテーラーメイドの『スパイダー ツアーレッド』のセンターシャフトだ。「（ヘッドは）新しいモノに1回替えています。途中で（スコッティ）キャメロンのマレットにしたり、ツノがある中尺にしたり、アイアンを1本抜いてパター2本体制にしたこともありましたが、あれがエースです」と全幅の信頼を寄せている。「センターシャフトはショートパットに強い、という持論がある」とヘッドが替わってもセンターシャフトだけはゆずれないようだ。【堀川未来夢の使用ギア】1W：キャロウェイ パラダイム???（9.0+度/ツアーAD GC 6-X）3,5W：テーラーメイド M4（15度、18度/ツアーADプロトタイプ）7W:ブリヂストン ツアーB JGR（21度/ツアーADプロトタイプ）4UT：ブリヂストン J15HY（23度/ダイナミックゴールド EXツアーイシュー）5〜PW：ブリヂストン 241CB（ダイナミックゴールド EXツアーイシュー）52,58度：ブリヂストン ツアーB XW-F（ダイナミックゴールド EXツアーイシュー）PT：テーラーメイド スパイダー ツアーレッドボール：ブリヂストン ツアーBX
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