諫早市の金崎海岸では2日、2日間限定の潮干狩りが行われ、県の内外から多くの人が訪れました。 天候に恵まれた2日、諫早市高来町の金崎海岸には、潮干狩りを楽しもうと多くの家族連れなどが訪れました。 （長崎市から） 「初めての潮干狩りなので、頑張って持って帰る」 （福岡から） 「掘れば掘るだけアサリが出てくるところが楽しい。何回やっても、やみつきになるくらい楽しい」 （諫早湾漁業協同組合