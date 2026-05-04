強烈なインパクトを残した29台歴史を振り返ってみても、BMWに対する人々の意見は常に強かった。航空機エンジンのメーカーとして名声を博していたバイエルンのBMWが自動車業界に参入してからほぼ1世紀、話題に事欠くことはなかった。【画像】3輪バブルカーをBMWが作っていた！ 戦後を支えた功労車【BMWイセッタを詳しく見る】全23枚その例として、本特集では29台のBMWを紹介する。いずれも、さまざまな理由から話題を呼び、物議を