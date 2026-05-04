Androidにはオンデバイスで生成AIを実行するための機能として「Android AICore」が存在します。Android AICoreを利用することで、Gemini Nanoなどの生成AIをオンデバイスで実行可能となるのですが、このAICoreの「使用容量が多い」という指摘がユーザーから度々上がっています。AICoreの使用容量が急増する理由を、Googleが説明しました。About Android AICore - Android ヘルプhttps://support.google.com/android/answer/1706536