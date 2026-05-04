開催：2026.5.4 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 11 [ブレーブス] MLBの試合が4日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド