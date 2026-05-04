開催：2026.5.4

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 6 - 11 [ブレーブス]

MLBの試合が4日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。

ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 ATL

2回表、7番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 COL 1-2 ATL、8番 ホルヘ・マテオ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 COL 1-3 ATL

3回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-3 ATL

4回裏、2番 マッケンジー・モニアク 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 4-3 ATL

5回表、5番 オースティン・ライリー 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 4-4 ATL、6番 エリ・ホワイト カウント3-2から押し出しの四球でブレーブス得点 COL 4-5 ATL、7番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 COL 4-6 ATL

5回裏、8番 エセキエル・トーバー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 5-6 ATL

6回表、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 5-7 ATL、4番 マット・オルソン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 COL 5-8 ATL

8回裏、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 6-8 ATL

9回表、7番 ヨナ・ハイム 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 COL 6-10 ATL、8番 ホルヘ・マテオ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 6-11 ATL

試合は6対11でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのアーロン・バマーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 07:24:15 更新