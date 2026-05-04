2026年5月4日（月） MLB ロッキーズ vs ブレーブス 試合結果
開催：2026.5.4
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 6 - 11 [ブレーブス]
MLBの試合が4日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブレーブスが対戦した。
ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。
1回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 ATL
2回表、7番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 COL 1-2 ATL、8番 ホルヘ・マテオ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 COL 1-3 ATL
3回裏、4番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 2-3 ATL
4回裏、2番 マッケンジー・モニアク 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 COL 4-3 ATL
5回表、5番 オースティン・ライリー 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 4-4 ATL、6番 エリ・ホワイト カウント3-2から押し出しの四球でブレーブス得点 COL 4-5 ATL、7番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでブレーブス得点 COL 4-6 ATL
5回裏、8番 エセキエル・トーバー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 5-6 ATL
6回表、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 5-7 ATL、4番 マット・オルソン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 COL 5-8 ATL
8回裏、2番 マッケンジー・モニアク 初球を打って右中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 6-8 ATL
9回表、7番 ヨナ・ハイム 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 COL 6-10 ATL、8番 ホルヘ・マテオ 4球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでブレーブス得点 COL 6-11 ATL
試合は6対11でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのアーロン・バマーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝3敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-04 07:24:15 更新