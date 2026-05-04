◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日２０時５分発走、船橋競馬場・ダート１６００メートル）デビューから全く底を見せていないミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）の安定感は見逃せない。新馬戦から２連勝を飾り、４戦目のレパードＳで重賞初制覇を飾ったドレフォン産駒。ジャパンダートクラシックでは、のちに世界トップクラスの活躍をするフォーエバーヤングから１馬身１／４差の２着に好走