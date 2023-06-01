＜メキシコ・リビエラマヤオープン最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。【写真】初々しい！渋野日向子のJK時代21位タイから出た原英莉花は、前日グリーン上に苦しめられて「75」とスコアを落としたが、この日は改善された。6バーディ・2ボギーの「68」をマークして、トータル5アンダー・暫定12位でホールアウ