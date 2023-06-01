＜速報＞原英莉花は「68」で浮上 渋野日向子は「74」でリシャッフル突破ならず 最終組の勝みなみは終盤へ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行中。日本勢は7人が決勝ラウンドに進出している。
【写真】初々しい！ 渋野日向子のJK時代
21位タイから出た原英莉花は、前日グリーン上に苦しめられて「75」とスコアを落としたが、この日は改善された。6バーディ・2ボギーの「68」をマークして、トータル5アンダー・暫定12位でホールアウトしている。今大会終了後に行われるリシャッフルの対象者である渋野日向子。43位から出たこの日、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「74」でホールアウト。トータル4オーバー・暫定60位タイ。多くの試合に出場が可能になるカテゴリー「8」への昇格はならなかった。同じくリシャッフル対象の櫻井心那は、3バーディ・1ボギーの「70」と2つ伸ばしたがトータルイーブンパー・暫定43位タイ。櫻井もリシャッフルでの突破を逃した。21位タイから出た岩井明愛は、前半6ホールを終えて4つスコアを落としたが、9番以降、6バーディを奪って巻き返し、6バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」。トータル3アンダー・暫定19位タイ。昨年覇者の岩井千怜は「79」で回り、トータル10オーバー・74位で4日間を終えた。首位と4打差の3位で最終組に入った勝みなみは、13番を終えて、この日3オーバー。トータル7アンダー・5位タイで終盤を迎える。リシャッフル対象者の西村優菜は、“裏街道”のインからスタートをし、15ホールを消化して、3バーディ・3ボギー。トータル6オーバーでプレーを続けている。単独首位から出た世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）が、13番を終えて4つ伸ばしており、トータル18アンダー。2位に6打差をつけて首位を独走している。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
原英莉花は涙の居残りパッティング練習「下手くそだなあ…悲しくなってきた」
不調を助けた母の猛ダッシュ 勝みなみは世界1位と再びV争い「結果はついてくる」
国内女子ツアー 最終結果
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