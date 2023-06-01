＜速報＞原英莉花は「68」で浮上 渋野日向子は「74」でリシャッフル突破ならず 最終組の勝みなみは終盤へ

＜速報＞原英莉花は「68」で浮上 渋野日向子は「74」でリシャッフル突破ならず 最終組の勝みなみは終盤へ