１日、雲岡仏像のポーズを再現するロボットと観光客。（大同＝新華社配信）【新華社太原5月3日】中国山西省大同市の雲岡石窟風景区で1、2両日、ロボット10体が「雲岡舞」を披露した。ロボットは広場で観客と交流しながら、石窟にある仏像のポーズも再現した。イベントを演出した総合クリエーティブ企業、北京点睛未名文化伝媒の田晴（でん・せい）アートディレクターによると、同社は過去2年間、浙江省杭州市のロボットメーカ