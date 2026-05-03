◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、3日の巨人戦で決勝打を放った。0―0の4回1死一塁で、巨人先発・井上のカットボールを強振。打球は右中間を真っ二つに割り、一塁走者・中野が悠々生還した。決勝打に「先制点を取りたかったところで。井上投手もすごい良いピッチングしていたので。良い結果になって良かったです」と納得顔を見せた。先発は同い年で同じ兵庫出身の才木だった。