煎茶マカロン・新茶寒天・限定煎茶みつ付き！ 伊藤久右衛門 新茶パフェ

記事ポイント 天保3年創業の京都・宇治 伊藤久右衛門が、2026年4月28日より期間限定の「新茶パフェ」を提供中です摘みたての宇治新茶を使ったクラッシュ新茶ゼリーをベースに、わらび餅・抹茶アイス・煎茶マカロンなど11種の素材を重ねた贅沢な構成です宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定で、単品1,390円（税込）から楽しめます 天保3年創業の京都・宇治 伊藤久右衛門が、2026年4月28日より期間限定の「新茶パフェ」を提供中です摘みたての宇治新茶を使ったクラッシュ新茶ゼリーをベースに、わらび餅・抹茶アイス・煎茶マカロンなど11種の素材を重ねた贅沢な構成です宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定で、単品1,390円（税込）から楽しめます

京都・宇治の老舗茶屋 伊藤久右衛門が、旬の宇治新茶を存分に味わえる季節限定メニュー「新茶パフェ」を2026年4月28日（火）より各茶房で提供しています。

2026年の八十八夜である5月2日を境に旬を迎える新茶の、みずみずしい香りと爽やかな風味を存分に堪能できる一品です。

伊藤久右衛門「新茶パフェ」





商品名：新茶パフェ販売期間：2026年4月28日（火）〜5月中旬終了予定（売り切れ次第終了）販売価格：単品1,390円（税込）／お茶セット1,890円（税込）取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店

天保3年創業の伊藤久右衛門は、宇治茶・抹茶スイーツの製造販売で知られる京都・宇治の老舗です。

「新茶パフェ」は、古くから無病息災や長寿を願う縁起物として親しまれてきた新茶を、お茶屋ならではの視点で仕立てた季節限定メニューです。

厳選した素材を組み合わせ、今しか味わえない宇治新茶の香りと風味を最大限に引き出しています。

グラスの底にはクラッシュ新茶ゼリーが敷かれ、その上に抹茶ゼリー・ロイヤルティーヌ・わらび餅・バニラアイス・抹茶アイス・白玉・あんこ・抹茶せんべい・メレンゲ・新茶寒天・煎茶マカロンが重なります。

さらに新茶パフェ限定の煎茶みつが添えられ、好みの加減でかけながら味わえます。

単品1,390円（税込）のほか、お茶をセットにした1,890円（税込）のお茶セットも用意されています。

宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定で提供しており、売り切れ次第終了となります。

宇治新茶の素材と構成

摘みたての宇治新茶を使用したクラッシュ新茶ゼリーがベースに敷かれ、煎茶マカロンや新茶寒天など新茶ならではの素材が随所に散りばめられています。

濃い緑色の抹茶ソースと新茶ショットグラスが別添えで付き、風味の変化も楽しめる構成です。

天保3年から続く宇治茶の歴史





江戸後期・天保3年、初代が宇治田原で茶業を始めて以来、伊藤久右衛門は代々茶づくりを継承してきています。

昭和27年に宇治の地へ移り現在の店舗を構え、創業の地である宇治田原では今も伊藤家に受け継がれる茶園で栽培が続いています。





当時の茶工場には、宇治茶の加工・製造に携わってきた歴史の厚みが刻まれています。

その積み重ねが、現在の抹茶スイーツや季節メニューの品質を支えています。

摘みたての宇治新茶を使ったクラッシュ新茶ゼリーを起点に、煎茶マカロン・新茶寒天・新茶パフェ限定の煎茶みつまで、一杯の中に新茶の風味が何層にも重なります。

5月中旬終了予定・売り切れ次第終了という希少な期間に、天保3年から続くお茶屋ならではの季節パフェを味わえます。

伊藤久右衛門「新茶パフェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「新茶パフェ」はいつまで提供されますか。

A. 2026年5月中旬終了予定で、売り切れ次第終了となります。

販売状況は各店舗から案内されます。

Q. 「新茶パフェ」はどの店舗で提供されますか。

A. 宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店の3店舗限定での提供です。

Q. お茶セットと単品の違いは何ですか。

A. 単品は1,390円（税込）、お茶セットは1,890円（税込）です。

お茶セットにはパフェにあわせたお茶が付きます。

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