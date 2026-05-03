―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって改めて向き合う難問が「お金」だ。将来不安から必要以上に貯蓄を追い求めてしまう彼らに、同世代のひろゆき氏がシンプルな指針を示す。◆お金との付き合い方は「不幸にならない額」だけ、考えればいい先日、世界一のお金持ちであるイーロン・マスクが、「“