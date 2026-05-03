お気に入りのバッグの水濡れっていろいろシビアなもの。これから訪れる梅雨の時期はもちろん、夏場の突然の豪雨に台風シーズンと、雨降りに見舞われることって多いですよね。明日の天気予報をチェックしてヤキモキ…。ならば、お気に入りのバッグ自体をウォータープルーフ（防水）仕様で揃えるのがいいかもしれません。1952年に南カリフォルニアで誕生したアウトドアブランド KELTY（ケルティ）から新登場の「WATERPROOF LINE」は