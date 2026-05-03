1番人気に支持されたファンダムは8着。好位2番手で迎えた直線、手応えは絶好に見えたが伸びを欠いた。鞍上のルメールは「勝った馬の後ろでスムーズな競馬はできたけど、坂を上ってからのパワーはなかった。（道中は）リラックスしていたけど、あまり伸びなかった」とレースを回顧。復活の重賞2勝目が期待されていただけに「残念。敗因はちょっと分かりません」と肩を落としていた。