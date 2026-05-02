【漫画】本編を読む『それでも家族を続けますか？ 難病児のワンオペ中に、夫が520人と不倫してました』（くさのねむ：原作、あらいぴろよ：漫画/KADOKAWA）は、難病の我が子を育てる母親が、夫の裏切りと向き合う姿を描いた実話ベースのコミック。目を疑うようなタイトル通り、本作では想像を絶する夫の素顔が暴かれていく。主人公・ねむの夫は、奥手ながらまじめで、友人からの評判も良く、価値観も合う「理想の男性」だった。