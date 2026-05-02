【漫画】本編を読む

『それでも家族を続けますか？ 難病児のワンオペ中に、夫が520人と不倫してました』（くさのねむ：原作、あらいぴろよ：漫画/KADOKAWA）は、難病の我が子を育てる母親が、夫の裏切りと向き合う姿を描いた実話ベースのコミック。目を疑うようなタイトル通り、本作では想像を絶する夫の素顔が暴かれていく。

　主人公・ねむの夫は、奥手ながらまじめで、友人からの評判も良く、価値観も合う「理想の男性」だった。親友の紹介で出会い、恋人期間を経て結婚。やがて子どもを授かり、幸せが続くはずだった。しかし、出産をきっかけに夫の態度は少しずつ変わっていく。会社を立ち上げた夫は仕事が忙しいと家に帰らず、さらに経営が苦しいと言って生活費を入れなくなる。ねむは違和感を覚えながらも夫の言葉を信じ、貯金を切り崩しながら子育てを続けていた。

　さらに、生まれた息子は、世界でも患者数が30人以下といわれる希少性疾患を抱えていた。入退院を繰り返す息子の世話に追われる毎日。頼れる人も少ない中、ねむはほぼワンオペで育児を担うことになる。そんな極限状態のなか、夫のカバンから精力剤と避妊具が見つかる。問い詰めた結果、明らかになったのは信じがたい事実だった。夫は性依存症で、関係を持った女性はなんと520人にも及んでいたのである。残業も生活費を入れない理由も、すべてウソだったのだ。

　不倫の人数もそうだが、ねむが苦しい状況にあるとき、夫は家族を支えるどころか裏切りを重ねていたという点がいちばん恐ろしいことだろう。難病の子どもの育児という負担のなか、唯一と言っていい協力者であるはずの夫に騙されていたという衝撃は計り知れない。

　物語の中心にあるのは「それでも家族を続けるのか」という問いだ。離婚したくても、子どもの診療費や生活を考えると簡単には決断できず、怒りや悲しみだけでは片づけられない現実がそこにはある。ねむはこの後どんな道を選ぶのか。その目で見届けてほしい。

文＝ちゃむ