不倫相手が520人!? 難病の我が子のワンオペ育児中に発覚した衝撃すぎる事実。夫の性依存症と裏切りを描いた実話コミック【書評】
【漫画】本編を読む
『それでも家族を続けますか？ 難病児のワンオペ中に、夫が520人と不倫してました』（くさのねむ：原作、あらいぴろよ：漫画/KADOKAWA）は、難病の我が子を育てる母親が、夫の裏切りと向き合う姿を描いた実話ベースのコミック。目を疑うようなタイトル通り、本作では想像を絶する夫の素顔が暴かれていく。
主人公・ねむの夫は、奥手ながらまじめで、友人からの評判も良く、価値観も合う「理想の男性」だった。親友の紹介で出会い、恋人期間を経て結婚。やがて子どもを授かり、幸せが続くはずだった。しかし、出産をきっかけに夫の態度は少しずつ変わっていく。会社を立ち上げた夫は仕事が忙しいと家に帰らず、さらに経営が苦しいと言って生活費を入れなくなる。ねむは違和感を覚えながらも夫の言葉を信じ、貯金を切り崩しながら子育てを続けていた。
不倫の人数もそうだが、ねむが苦しい状況にあるとき、夫は家族を支えるどころか裏切りを重ねていたという点がいちばん恐ろしいことだろう。難病の子どもの育児という負担のなか、唯一と言っていい協力者であるはずの夫に騙されていたという衝撃は計り知れない。
物語の中心にあるのは「それでも家族を続けるのか」という問いだ。離婚したくても、子どもの診療費や生活を考えると簡単には決断できず、怒りや悲しみだけでは片づけられない現実がそこにはある。ねむはこの後どんな道を選ぶのか。その目で見届けてほしい。
文＝ちゃむ