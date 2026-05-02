フリージャーナリストの今野忍氏が２日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演した。番組では３月１６日に起きた辺野古沖転覆事故を取り上げた。沖縄県名護市辺野古沖で、ヘリ基地反対協議会が保有する小型船２隻が転覆。乗船していた修学旅行中の同志社国際高校の２年生の生徒１８人が事故に巻き込まれ、女子生徒１人と船長が死亡した。先月２４日に文科省が学校法人の調査を行い、学校側は研修旅行