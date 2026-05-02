故・細木数子氏は週刊誌記事により損害を被ったとして、出版社を相手に高額の損害賠償請求を提起していたが、細木氏側が裁判を取り下げ、出版社側の実質的な勝訴に終わっている。ノンフィクションライターの溝口敦さんの書籍『喰うか喰われるか 私の山口組体験』（講談社）より、細木数子氏との裁判の一部始終を紹介する――。（第2回）■細木数子が起こした「6億円の損害賠償請求訴訟」細木数子が6億円の損害賠償請求訴訟を起こす