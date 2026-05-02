前節のフローニンヘン戦で2ゴールを挙げ、今季のエールディヴィジ得点数を25ゴールにまで伸ばしたフェイエノールト所属の日本代表FW上田綺世。この数字は2位のアヤックスFWミカ・マルセル・ゴッツ（16ゴール）に大差をつけての得点ランク首位であり、上田の得点王獲得はほぼ確実となっている。しかし、未だに上田にケチをつける辛口な人物もいる。シーズンを通して上田に厳しい評価を下してきたオランダ『De Telegraaf』のヴァレン